Чернишов: Україна готова дати роботу із бронюванням від мобілізації чоловікам, які перебувають за кордоном
Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що держава готова надати українцям, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.
Джерело: Чернишов в коментарі "Радіо Свобода"
Деталі: За словами Чернишова, наразі окремі українські промислові галузі "як повітря" потребують фахівців, зокрема у військово-промисловому секторі.
Пряма мова: "У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні".
Деталі: Міністр єдності наголосив, що такі центри зможуть надавати послуги та сприяти вибору професійного шляху в Україні. Він також висловив упевненість, що українські чоловіки прагнуть цього.
Водночас міністр зазначив, що "чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент".
Передісторія:
- На засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.
- 19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Міністерство об'єднання українців, діяльність якого серед іншого буде спрямована на повернення громадян.
- У 2020-2022 роках Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій.
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