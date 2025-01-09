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Куп'янська МВА: Ворог за два кілометри від міста та намагається вийти на правий берег Осколу

Українська правдаЧетвер, 9 січня 2025, 12:01
Куп'янська МВА: Ворог за два кілометри від міста та намагається вийти на правий берег Осколу
Фото: Getty Images

Росіяни перебувають за два кілометри від межі міста Куп'янськ на Харківщині, постійно атакують українські позиції та намагаються вийти на основну трасу Сватове-Куп'янськ для продовження наступу.

Джерело: начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін під час телемарафону

Пряма мова: "Вкрай складна ситуація, яка несе великі загрози не тільки для Куп'янська, це Дворічанський напрямок, де ворог намагається закріпитися в самому місті Дворічна - це вже правобережна частина Осколу".

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Деталі: Беседін пояснив, що у випадку, якщо ворог зможе увійти у місто Дворічна та перекинути туди свою техніку, то матиме можливість зайти в тил українських військ у Куп'янську.

Начальник МВА повідомив, що за 8 січня росіяни 12 разів проводили штурми у напрямку населених Пунктів Петропавлівка та Голубівка, що розташовані за два кілометри від Куп'янська.

"Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл", - розповів Беседін.

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Передісторія:

війнаХарківська область
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