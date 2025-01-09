Куп'янська МВА: Ворог за два кілометри від міста та намагається вийти на правий берег Осколу

Росіяни перебувають за два кілометри від межі міста Куп'янськ на Харківщині, постійно атакують українські позиції та намагаються вийти на основну трасу Сватове-Куп'янськ для продовження наступу.

Джерело: начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін під час телемарафону

Пряма мова: "Вкрай складна ситуація, яка несе великі загрози не тільки для Куп'янська, це Дворічанський напрямок, де ворог намагається закріпитися в самому місті Дворічна - це вже правобережна частина Осколу".

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Деталі: Беседін пояснив, що у випадку, якщо ворог зможе увійти у місто Дворічна та перекинути туди свою техніку, то матиме можливість зайти в тил українських військ у Куп'янську.

Начальник МВА повідомив, що за 8 січня росіяни 12 разів проводили штурми у напрямку населених Пунктів Петропавлівка та Голубівка, що розташовані за два кілометри від Куп'янська.

"Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл", - розповів Беседін.

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