DeepState: Українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян

У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська".

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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Передісторія: