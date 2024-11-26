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DeepState: Українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян

Іван Д'яконовВівторок, 26 листопада 2024, 01:33
DeepState: Українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян
Мапа: DeepState

У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська".

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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Передісторія:

  • У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.
  • 25 листопада Третя штурмова бригада відбила російських окупантів із селища Копанки Харківської області та взяла у полон російських бійців. Деякі окупанти під слідством у Росії, частина – вже засуджені.
  • У ніч проти 25 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині.

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