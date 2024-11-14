Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська".

Реклама:

Деталі: За інформацією DeepState росіяни увійшли до Купʼянська Харківської області.

Дослівно: "Сьогодні по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло.

Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту".

РЕКЛАМА:

Деталі: Згідно з інформацією DeepState, російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

"Чому склалася така ситуація? Останні місяці лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала "дивною", – акцентують аналітики та закликають ДБР і СБУ звернути увагу на командування 11Х ОМБр у зв’язку із ситуацією на цій ділянці фронту.

Передісторія: