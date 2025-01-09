Розлив російського мазуту в Чорному морі не загрожує Одещині – центр екології

Станом на 8 січня, узбережжя Одеської області перебуває поза загрозою забруднення мазутом, що вилився в Чорне море під час аварії в Керченській протоці двох російських танкерів. Передумови для його забруднення на цей час відсутні.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у соцмережах з посиланням на Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ)

Деталі: Повідомляється, що для оцінки екологічного впливу та контролю за поширенням забруднення Міндовкілля спільно з УкрНЦЕМ здійснюють регулярний моніторинг супутникових знімків, аналізують отримані дані і моделюють подальшу ситуацію, а також враховують повідомлення медіа.

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Цей комплекс заходів спрямований на забезпечення своєчасного реагування та розробку стратегій для мінімізації наслідків забруднення в чорноморському регіоні. Про будь-які зміни у прогнозі поширення забруднення буде проінформовано відповідні служби та громадськість.

Також Державна екоінспекція Південно-західного округу буде здійснювати щоденний моніторинг за станом вод та узбережжя Чорного моря на території Одеської та Миколаївської областей для оперативного реагування на випадок виявлення забруднення.

Крім того, Державна екологічна інспекція України звернулася до Одеської та Миколаївської ОВА з проханням скликати позачергові засідання комісій ТЕБ та НС для планування заходів із локалізації та ліквідації можливих мазутних забруднень вод та узбережжя.

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Повідомляється, що згідно з останніми супутниковими знімками підтверджено широке розповсюдження мазуту вздовж південного до південно-західного узбережжя Криму. У районах Севастополя і Качі зафіксовано мазутні плями протяжністю до 15 км, а загальна площа забруднення чорноморської акваторії сягнула близько тисячі квадратних метрів.

Згідно з моделлю, мазутні плями під впливом метеорологічних і гідродинамічних факторів досягають прибережних зон західного узбережжя Криму. При цьому течії, що переважають, і напрям вітру сприяють дрейфу плям у північно-східному напрямку. Водночас спостерігається подальше забруднення кавказького узбережжя, зокрема в районі від мису Панагія до Анапи.

Передісторія: