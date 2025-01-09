Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці від фракції "Слуга народу" Ірині Кормишкіній про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.

Джерело: НАБУ у соцмережах, "Суспільне"

Деталі: Антикорупційні відомства не повідомляють ім'я підозрюваної, але "Суспільне" дізналося від своїх джерел, що йдеться про "слугу" з Миколаєва Ірину Кормишкіну.

Реклама:

За даними слідства, у декларації за 2023 рік нардепка не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні. Кормишкіну підозрюють в "умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей на суму понад 2000 прожиткових мінімумів".

Що передувало: