Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів
Четвер, 9 січня 2025, 18:11
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці від фракції "Слуга народу" Ірині Кормишкіній про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
Джерело: НАБУ у соцмережах, "Суспільне"
Деталі: Антикорупційні відомства не повідомляють ім'я підозрюваної, але "Суспільне" дізналося від своїх джерел, що йдеться про "слугу" з Миколаєва Ірину Кормишкіну.
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За даними слідства, у декларації за 2023 рік нардепка не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні. Кормишкіну підозрюють в "умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей на суму понад 2000 прожиткових мінімумів".
Що передувало:
- 17 жовтня правоохоронці повідомили Кормишкіній про іншу підозру – в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
- Після цього, суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.