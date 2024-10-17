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Нардепці Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоЧетвер, 17 жовтня 2024, 18:45
Нардепці Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
Фото з Facebook Ірини Аллахвердієвої

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці. За даними "Української правди" йдеться про обраницю від партії "Слуга народу" Ірину Аллахвердієву (теперішнє прізвище – Кормишкіна).

Джерело: пресслужба САП та НАБУ, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними САП, слідство встановило, що нардепка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

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Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі.

За отримані кошти народна обраниця згодом придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.

Дослівно САП: "Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Що передувало: 

  • У листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав генпрокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення Ірини Аллахвердієвої.
  • Як тоді повідомлялося, Аллахвердієва отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки.

Передісторія: 

  • 23 червня 2020 року в інтернеті розповсюдили скандальний відеоролик, де глава партії "Слуга народу" та керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком пресконференції в Миколаєві. Зокрема, порівняли її з "корабельною сосною". 
  • Пізніше Корнієнко вибачився перед Аллахвердієвою та розповів, що обговорював не тільки її, а й Тетяну Домбровську, яку в "Слузі народу" розглядали кандидатом на посаду мера Миколаєва.

Слуга народусудВерховна Рада
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