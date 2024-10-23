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Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Тетяна ОлійникСереда, 23 жовтня 2024, 18:23
Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні
Фото:Ірина Кормишкіна / Facebook

Народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній (раніше – Аллахверідєва), яку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн грн, обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Джерело: САП, ЦПК

Дослівно САП: "Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Давида Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій Віталія Кіма.

На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків:

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  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами".

Деталі: Термін дії обов’язків – два місяці.

Що передувало:

  • 17 жовтня правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці.
  • За даними САП, слідство встановило, що нардепка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

АрахаміяСлуга народу
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