Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній (раніше – Аллахверідєва), яку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн грн, обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Джерело: САП, ЦПК

Дослівно САП: "Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Давида Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій Віталія Кіма.



На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків:

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повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами".

Деталі: Термін дії обов’язків – два місяці.



Що передувало: