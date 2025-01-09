Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів.

Джерело: президент Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на 2 мільярди доларів щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції".

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Деталі: Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат "Рамштайн", не порушувалося. "Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу", – наголосив глава держави.

Серед важливих підсумків "Рамштайну" Зеленський назвав гарантовані поставки додаткових систем ППО.

Пряма мова: "У нас є підтвердження, є підтримка. Не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які гарантували партнери. Будемо працювати над тим, щоб системи швидше доїхали".

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