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Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити щось "значне" для припинення війни Росії в Україні

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 00:34
Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити щось значне для припинення війни Росії в Україні
Дональд Трамп, скриншот видео

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" дискусії з Росією щодо її війни в Україні, і що він і павитель Росії Володимир Путін можуть незабаром вжити "значних" заходів для припинення війни, що триває.

Джерело: The Associated Press із посиланням на слова Трампа

Пряма мова Трампа: "Ми будемо говорити і, я думаю, можливо, зробимо щось, що буде значним.

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Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом".

Деталі: Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але переконував, що обидві сторони "вже розмовляють".

На питання, чи говорив він вже безпосередньо з Путіним, Трамп відповів стримано: "Я не хочу цього говорити".

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Що передувало: Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не ангел" і "не повинен був допустити цієї війни".

Трамп неодноразово заявляв, що не допустив би початку великої війни, якби був на посаді президента (США - ред.).

Раніше Трамп вчергове пообіцяв припинити війну в Україні та доручив після інавгурації організувати дзвінок правителю Росії Володимиру Путіну, аби домовитися про зустріч з ним.

Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.

Напередодні президент США зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

ТрампПутінросійсько-українська війна
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