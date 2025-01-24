Трамп: Зеленський – "не ангел", він "не повинен був допустити цієї війни"

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не ангел" і "не повинен був допустити цієї війни".

Джерело: Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News, цитує NBC News

Пряма мова Трампа: "Він (Зеленський – ред.) не повинен був допустити цієї війни (яку розпочала Росія повномасштабним вторгненням в Україну – ред.)".

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"Зеленський – не ангел".

"Він бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим.

Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду".

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Що передувало: Раніше Трамп вчергове пообіцяв припинити війну в Україні та доручив після інавгурації організувати дзвінок правителю Росії Володимиру Путіну, аби домовитися про зустріч з ним.

Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.

Напередодні президент США зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.