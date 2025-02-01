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Мер Одеси: Внаслідок удару РФ пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини

Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 13:27
Мер Одеси: Внаслідок удару РФ пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини
Фото: Труханов у Telegram

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про пошкодження близько 15 пам’яток культурної спадщини внаслідок потужної вибухової хвилі після удару РФ у п’ятницю.

Джерело: Труханов у Telegram

Пряма мова: "31.01.2025 об’єктом ракетної атаки знову став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

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Деталі: За його словами, значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль" — одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.

 

Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі - різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

 

Основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа), будинок Вучині (вул. Італійська, 19).

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А також постраждали два музеї: музей західного та східного мистецтва і філія Літературного музею (Будинок Сікара).

 

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження.

З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

Що передувало:

  • Увечері п'ятниці в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що росіяни завдали удару балістикою. Від вибуху постраждав готель "Брістоль". Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.
  • Кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси 31 січня зросла до семи.

Одесаросійсько-українська війнакультура
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