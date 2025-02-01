Мер Одеси: Внаслідок удару РФ пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про пошкодження близько 15 пам’яток культурної спадщини внаслідок потужної вибухової хвилі після удару РФ у п’ятницю.
Джерело: Труханов у Telegram
Пряма мова: "31.01.2025 об’єктом ракетної атаки знову став "Історичний центр Одеси", внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".
Деталі: За його словами, значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль" — одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.
Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі - різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.
Основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа), будинок Вучині (вул. Італійська, 19).
А також постраждали два музеї: музей західного та східного мистецтва і філія Літературного музею (Будинок Сікара).
Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".
Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження.
З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".
Що передувало:
- Увечері п'ятниці в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що росіяни завдали удару балістикою. Від вибуху постраждав готель "Брістоль". Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.
- Кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси 31 січня зросла до семи.