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До семи зросла кількість постраждалих через удар РФ по середмістю Одеси

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 січня 2025, 23:56
До семи зросла кількість постраждалих через удар РФ по середмістю Одеси
Фото - Олег Кіпер в Telegram

Кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси зросла до семи.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Офіс Генерального прокурора

Пряма мова Кіпера: Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси.

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Всі у стані середнього ступеня важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби".

 
Фото - Олег Кіпер в Telegram
 
Фото - Олег Кіпер в Telegram
 
Фото - Олег Кіпер в Telegram

Деталі: За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо типу "Іскандер".

В центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях.

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Що передувало:

  • Увечері п'ятниці в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що росіяни завдали удару балістикою. Від вибуху постраждав готель "Брістоль". Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.

Одесаракетний удар
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