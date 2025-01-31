До семи зросла кількість постраждалих через удар РФ по середмістю Одеси

Кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси зросла до семи.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Офіс Генерального прокурора

Пряма мова Кіпера: Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси.

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Всі у стані середнього ступеня важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби".

Фото - Олег Кіпер в Telegram

Фото - Олег Кіпер в Telegram

Фото - Олег Кіпер в Telegram

Деталі: За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо типу "Іскандер".

В центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях.

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