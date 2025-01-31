До семи зросла кількість постраждалих через удар РФ по середмістю Одеси
П'ятниця, 31 січня 2025, 23:56
Кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси зросла до семи.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Офіс Генерального прокурора
Пряма мова Кіпера: Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси.
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Всі у стані середнього ступеня важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби".
Деталі: За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо типу "Іскандер".
В центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях.
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Що передувало:
- Увечері п'ятниці в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що росіяни завдали удару балістикою. Від вибуху постраждав готель "Брістоль". Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.