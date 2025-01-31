Ракетний удар по Одесі: Серед людей, які були в епіцентрі удару, є норвезькі дипломати

Серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.

Джерело: президент України Володимир Зеленський

Пряма мова: "Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо – балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів.

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На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники".

Що передувало: