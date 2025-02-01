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МЗС Норвегії підтвердило, що його дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 15:57
МЗС Норвегії підтвердило, що його дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі
Фото: Геннадій Труханов у Telegram

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило заяву президента Володимира Зеленського про те, що норвезькі дипломати потрапили під обстріл в Одесі ввечері 31 січня. Наразі вони перебувають у безпеці.

Джерело: норвезьке МЗС сказало в коментарі інформагентству NTB, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Ми можемо підтвердити, що сьогодні (31 січня. – Ред.) ввечері в Одесі стався великий напад на район, де перебували норвезькі співробітники посольства. Вони перебувають у безпеці", – ідеться в коментарі відомстві.

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Передісторія:

  • Ввечері 31 січня Росія вдарила балістичними ракетами про центру Одеси, пошкодивши близько 15 памʼяток культурної спадщини.
  • За останніми даними, в результаті російської атаки постраждали семеро людей. Президент Володимир Зеленський говорив, що серед людей, які були в епіцентрі удару, були "норвезькі дипломатичні представники".
  • У грудні 2024 року під час російської ракетної атаки на Київ були пошкоджені посольства низки країн.

ОдесаНорвегіявійна
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