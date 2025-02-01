МЗС Норвегії підтвердило, що його дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило заяву президента Володимира Зеленського про те, що норвезькі дипломати потрапили під обстріл в Одесі ввечері 31 січня. Наразі вони перебувають у безпеці.

Джерело: норвезьке МЗС сказало в коментарі інформагентству NTB, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Ми можемо підтвердити, що сьогодні (31 січня. – Ред.) ввечері в Одесі стався великий напад на район, де перебували норвезькі співробітники посольства. Вони перебувають у безпеці", – ідеться в коментарі відомстві.

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