Удар росіян по інтернату в Суджі: 4 загиблих, стільки ж людей у важкому стані

наслідки удару РФ по інтернату в Суджі, скріншот відео Генштабу ЗСУ

Внаслідок удару РФ по інтернату в місті Суджа Курської області загинуло 4 особи, 4 перебувають у важкому стані.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 – перебувають у важкому стані, і ще 4 особи – загинули.

Реклама:

Всіх, хто потребує додатковї медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України".

Деталі: У Генштабі повідомили, що станом на 22.00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню.

Що передувало: Раніше пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.

РЕКЛАМА:

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що під час атаки росіян на інтернат у місті Суджа там перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.