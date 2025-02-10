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У Сумах "Шахед" влучив у автостоянку в житловому кварталі

Катерина Тищенко, Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 00:40
У Сумах Шахед влучив у автостоянку в житловому кварталі
пошкоджена багатоповерхівка в Сумах, фото: Суспільне Суми

У Сумах ворожий "Шахед" влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі, внаслідок чого пошкоджено багато авто, у багатоповерхівках вибиті вікна.

Джерело: Суспільне Суми, в.о. міського голови Артем Кобзар у Telegram

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Пряма мова Кобзаря: "На жаль, знову приліт "Шахеда", дуже багато машин пошкоджені, горять. На місці працює ДСНС, поліція, швидка. Дуже багато повилітало вікон".

Деталі: У коментарі Суспільному Кобзар уточнив, що пошкоджено мінімум 10 авто, пожежа триває. 

10 лютого зранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків удару.

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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російського БпЛА пошкоджено три будинки та 15 авто. Горіли шість машин. В Сумській міській раді повідомили про відсутність газопостачання в одному з будинків.

СумибезпілотникиШахедавто
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