Німеччина підтримуватиме Україну, але до НАТО не приймуть – дебати кандидатів на посаду канцлера
Під час теледебатів кандидати на посаду канцлера Німеччини – Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії та Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу – заявили про необхідність продовження військової підтримки України.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Повідомляється, що теледебати між Шольцом і Мерцом стосувалися головних зовнішньополітичних викликів, зокрема війни в Україні та ролі Німеччини в наданні допомоги Києву.
Шольц заявив, що війна, яка забрала сотні тисяч життів, має якнайшвидше завершитися. Він наголосив на важливості міжнародної підтримки України та підкреслив, що Німеччина є другою державою за обсягами допомоги.
"Ми повинні допомогти Україні мати сильну армію, тому що її економіка не зможе фінансувати армію такого розміру, яка потрібна для захисту. Це перше, що важливо з гарантіями безпеки, які ми погоджуємо", – сказав лідер соціал-демократів.
Однак він висловився проти надання Україні далекобійної зброї, аби "гарантувати, що війна не переросте у війну між Росією та НАТО".
Стосовно членства в НАТО як безпекової гарантії Шольц зауважив, що "американський уряд це відкидає", і він особисто не бачить такого варіанту в нинішній ситуації.
Мерц погодився з неможливістю прийняття України в НАТО через війну. Проте він підтримав постачання Україні крилатих ракет Taurus, але зазначив, що "рішення щодо їх постачання має бути скоординовано в рамках Євросоюзу".
Лідер ХДС додав, що не має ілюзій стосовно Росії. "Протягом наступних кількох років нам доведеться підготуватися до того, що РФ продовжуватиме агресивні військові дії проти Заходу та Європи", – констатував Мерц.
Позачергові вибори мають відбутися в Німеччині 23 лютого.
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Передісторія:
- Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що наразі не слід обговорювати ідею відправлення миротворців до України, інакше це означатиме, що в Європі припускають, що Україна не поверне частину окупованих Росією територій.
- Майже 90% німців вважають, що іноземні гравці, в першу чергу з Росії та США, намагаються вплинути на майбутні вибори через соціальні мережі.