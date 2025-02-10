Один із фігурантів справи про земельну аферу в Києві намагається втекти з України – НАБУ
Понеділок, 10 лютого 2025, 11:36
Один із фігурантів справи про земельні махінації в Києві намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.
Джерело: директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на брифінгу 10 лютого, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України".
Деталі: Директор НАБУ висловив сподівання, що "правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула територію України".
Водночас Кривонос не уточнив, про кого саме йдеться.
Передісторія:
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- 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
- Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень