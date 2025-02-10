Один із фігурантів справи про земельну аферу в Києві намагається втекти з України – НАБУ

Один із фігурантів справи про земельні махінації в Києві намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.

Джерело: директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на брифінгу 10 лютого, цитує "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України".



Деталі: Директор НАБУ висловив сподівання, що "правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула територію України".



Водночас Кривонос не уточнив, про кого саме йдеться.

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