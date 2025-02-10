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Один из фигурантов дела о земельной афере в Киеве пытается сбежать из Украины – НАБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 февраля 2025, 11:36
Один из фигурантов дела о земельной афере в Киеве пытается сбежать из Украины – НАБУ
Семен Кривонос. фото НАБУ

Один из фигурантов дела о земельных махинациях в Киеве пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.

Источник: директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на брифинге 10 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Операция "Чистый город"... Принимаем меры по розыску лица... Пытается покинуть территорию Украины".

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Детали: Директор НАБУ выразил надежду, что "правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не покинул территорию Украины".

В то же время Кривонос не уточнил, о ком именно идет речь.

Предыстория:

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  • 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
  • Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". 
  • В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен

коррупцияКиевНАБУ
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