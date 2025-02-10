Один из фигурантов дела о земельной афере в Киеве пытается сбежать из Украины – НАБУ

Один из фигурантов дела о земельных махинациях в Киеве пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.

Источник: директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на брифинге 10 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Операция "Чистый город"... Принимаем меры по розыску лица... Пытается покинуть территорию Украины".

Реклама:

Детали: Директор НАБУ выразил надежду, что "правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не покинул территорию Украины".

В то же время Кривонос не уточнил, о ком именно идет речь.

Предыстория:

РЕКЛАМА: