В Україні в найближчі дні буде морозець, але без опадів

Найближчими днями в Україні очікується невеликий морозець, на північному сході на дорогах ожеледиця, опадів синоптики не прогнозують.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 11 лютого вночі 7-12°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла. Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві в вівторок вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° морозу, вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у столиці за весь час метеорологічних спостережень 11 лютого найвища температура була зафіксована на позначці +8,8° в 1958 та 1997 роках, найнижча – 25° морозу в 1909 році.



12 лютого в Україні вночі 7-12° морозу, в Карпатах до 15° морозу, в Криму 3-8° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, у західних та південних областях 0-5° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві в середу вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.