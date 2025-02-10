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В Украине в ближайшие дни будет морозец, но без осадков

Ирина БалачукПонедельник, 10 февраля 2025, 12:33
В Украине в ближайшие дни будет морозец, но без осадков
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается небольшой морозец, на северо-востоке на дорогах гололедица, осадков синоптики не прогнозируют.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 11 февраля ночью 7-12°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

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В Киеве во вторник ночью 7-9° мороза, днем 2-4° мороза, ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в столице за все время метеорологических наблюдений 11 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке +8,8° в 1958 и 1997 годах, самая низкая – 25° мороза в 1909 году.

12 февраля в Украине ночью 7-12° мороза, в Карпатах до 15° мороза, в Крыму 3-8° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в западных и южных областях 0-5° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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В Киеве в среду ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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