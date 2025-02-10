Чернігівські поліцейські затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК

Чернігівські поліцейські затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальої підтримки.

Джерело: поліція Чернігівської області

Деталі: Повідомляється, що 6 лютого на одній із вулиць міста під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

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Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного – ним виявився 43-річний містянин. Після скоєного чоловік зачинився у своїй квартирі.

За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення у помешканні чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук із залученням кінолога.

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Зазначається, що в ході слідчої дії поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Все вилучене було направлено на проведення експертних досліджень.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури слідчий поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями:

- за ч. 2 статті 350 (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі);

- за ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України).