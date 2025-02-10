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Черниговские полицейские задержали мужчину, который напал на военного ТЦК

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 февраля 2025, 12:43

Черниговские полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: полиция Черниговской области

Детали: Сообщается, что 6 февраля на одной из улиц города во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одного из военных телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик и скрылся.

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Полицейские оперативно установили личность подозреваемого - им оказался 43-летний горожанин. После содеянного мужчина закрылся в своей квартире.

При силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения в квартире мужчины полицейские провели неотложный обыск с привлечением кинолога.

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Отмечается, что в ходе следственного действия полицейские изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов различного калибра. Все изъятое было направлено на проведение экспертных исследований.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

По процессуального руководства прокуратуры следователь полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовных правонарушений по следующим статьям:

- по ч. 2 статьи 350 (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу);

- по ч. 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного Кодекса Украины.

Также следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

ТЦКЧерниговполиция
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