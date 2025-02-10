Південна Корея та США проводять масштабні військові навчання біля кордонів КНДР

Півленнокорейські та американські військові під час навчань 2004 року, фото: Getty Images

Війська Південної Кореї та США проводять тритижневі масштабні навчання з бойовою стрільбою на полігоні поблизу міжкорейського кордону.

Джерело: агентство Yonhap з посиланням на армію Південної Кореї

Дослівно: "Війська союзників сформували об’єднані підрозділи для проведення різноманітних навчань із залученням південнокорейських танків K1A2, американських бойових машин Stryker, гаубиць M777A2, ударних гелікоптерів Apache і штурмовиків A-10".

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Деталі: За інформацією агентства, тритижневі навчання розпочалися минулого понеділка, 3 лютого, в комплексі Rodriguez Live Fire Complex, що знаходиться в Почхоні, за 30 км на південь від демілітаризованої зони, яка розділяє дві Кореї.

Метою навчань, є зміцнення спільних оперативних можливостей союзників та допомога ротаційному підрозділу Stryker американських військових адаптуватися до умов на Корейському півострові після їх прибуття в Південну Корею у жовтні минулого року.

Раніше ці навчання проводилися окремо для ротаційних підрозділів Stryker США, а південнокорейські війська приєдналися до них лише у липні минулого року.

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