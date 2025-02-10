Південна Корея та США проводять масштабні військові навчання біля кордонів КНДР
Війська Південної Кореї та США проводять тритижневі масштабні навчання з бойовою стрільбою на полігоні поблизу міжкорейського кордону.
Джерело: агентство Yonhap з посиланням на армію Південної Кореї
Дослівно: "Війська союзників сформували об’єднані підрозділи для проведення різноманітних навчань із залученням південнокорейських танків K1A2, американських бойових машин Stryker, гаубиць M777A2, ударних гелікоптерів Apache і штурмовиків A-10".
Деталі: За інформацією агентства, тритижневі навчання розпочалися минулого понеділка, 3 лютого, в комплексі Rodriguez Live Fire Complex, що знаходиться в Почхоні, за 30 км на південь від демілітаризованої зони, яка розділяє дві Кореї.
Метою навчань, є зміцнення спільних оперативних можливостей союзників та допомога ротаційному підрозділу Stryker американських військових адаптуватися до умов на Корейському півострові після їх прибуття в Південну Корею у жовтні минулого року.
Раніше ці навчання проводилися окремо для ротаційних підрозділів Stryker США, а південнокорейські війська приєдналися до них лише у липні минулого року.
Нагадаємо:
- У січні 2024 року НАТО провело найбільші за останні 40 років військові навчання Steadfast Defender-24.