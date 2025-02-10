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Южная Корея и США проводят масштабные военные учения у границ КНДР

Украинская правдаПонедельник, 10 февраля 2025, 12:56
Южная Корея и США проводят масштабные военные учения у границ КНДР
Южнокорейские и американские военные во время учений 2004 года, фото: Getty Images

Военные Южной Кореи и США проводят трехнедельные масштабные учения с боевой стрельбой на полигоне возле межкорейской границы.

Источник: агентство Yonhap ссылаясь на армию Южной Кореи

Дословно: "Военные союзников сформировали объединенные подразделения для проведения различных учений с участием южнокорейских танков K1A2, американских боевых машин Stryker, гаубиц M777A2, ударных вертолетов Apache и штурмовиков A-10".

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Детали: По информации агентства, трехнедельные учения начались в прошлый понедельник, 3 февраля, на комплексе Rodriguez Live Fire Complex, который находится в Почхоне, в 30 км к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

Целью учений является укрепление совместных оперативных возможностей союзников и помощь ротационному подразделению Stryker американских войск адаптироваться к условиям на Корейском полуострове после их прибытия в Южную Корею в октябре прошлого года.

Ранее эти учения проводились отдельно для ротационных подразделений Stryker США, а войска Южной Кореи присоединились к ним только в июле прошлого года.

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Напоминаем:

  • В январе 2024 года НАТО провело крупнейшие за последние 40 лет военные учения Steadfast Defender-24.

Южная КореяСША
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