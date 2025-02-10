Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Лідер Придністров'я розповів, звідки візьмуться гроші на газ після відмови від допомоги ЄС

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 лютого 2025, 15:03
Лідер Придністров'я розповів, звідки візьмуться гроші на газ після відмови від допомоги ЄС
Фото: Getty Images

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський оголосив, що після відмови під тиском Москви від запропонованої ЄС допомоги, Тирасполь надалі отримуватиме газ за рахунок російського кредиту.

Джерело: Красносельський у соцмережах 10 лютого, передає "Європейська правда"

Деталі: Красносельський написав, що у понеділок завершується постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги, з 1 до 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів.

Реклама:

Пряма мова: "Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров’я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі "Молдовагазу"... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу".

Передісторія:

  • Перед цим 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.
  • Подальше постачання газу у невизнаний регіон буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading. Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з РФ.

Придністров'ягазРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США 11 лютого
доповненоСправа про земельну аферу в Києві: Комарницький намагається втекти з України
Росія запустила по Україні 83 дрони: жоден не досягнув цілі
Сі Цзіньпін приїде до Москви 9 травня – росЗМІ
Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
Усі новини...
Придністров'я
Придністров’я відмовилося від допомоги ЄС на €60 мільйонів, але газ надходитиме – уряд Молдови
ЗМІ РФ дізнались, хто постачатиме газ Придністров’ю після закінчення допомоги від ЄС
Молдова поставила до Придністровʼя першу партію газу
Останні новини
15:14
Генерал Наєв розповів, як вдалося зупинити просування росіян у Вознесенську на початку великої війни
15:03
Лідер Придністров'я розповів, звідки візьмуться гроші на газ після відмови від допомоги ЄС
14:53
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
14:43
В Румунії подав у відставку президент, якому не обрали наступника
14:37
Наєв розповів, як напередодні вторгнення мінували Чорне море, а над Сумщиною мав літати дрон РФ
14:29
футболУкраїнець Таловєров став найкращим гравцем "Плімута" в сенсаційному матчі проти "Ліверпуля"
14:18
"Енергоатом" погасив мільярдні борги перед "Гарантованим покупцем"
14:16
НАБУ перевіряє дії Умєрова на наявність зловживань
14:15
ФОТО"Театр має говорити". У Києві пройшла акція на підтримку акторів, що зазнали сексуальних домагань
14:10
колонкаЯкі пенсії та довічні виплати отримують "судді Майдану" та інші недоброчесні захисники Феміди
Усі новини...
Реклама:
Реклама: