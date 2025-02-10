Лідер Придністров'я розповів, звідки візьмуться гроші на газ після відмови від допомоги ЄС

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський оголосив, що після відмови під тиском Москви від запропонованої ЄС допомоги, Тирасполь надалі отримуватиме газ за рахунок російського кредиту.

Джерело: Красносельський у соцмережах 10 лютого, передає "Європейська правда"

Деталі: Красносельський написав, що у понеділок завершується постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги, з 1 до 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів.

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Пряма мова: "Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров’я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі "Молдовагазу"... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу".

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