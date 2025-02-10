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Лидер Приднестровья рассказал, откуда возьмутся деньги на газ после отказа от помощи ЕС

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 10 февраля 2025, 15:03
Лидер Приднестровья рассказал, откуда возьмутся деньги на газ после отказа от помощи ЕС
Фото: Getty Images

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что после отказа под давлением Москвы от предложенной ЕС помощи, Тирасполь в дальнейшем будет получать газ за счет российского кредита.

Источник: Красносельский в соцсетях 10 февраля, передает "Европейская правда"

Детали: Красносельский написал, что в понедельник завершаются поставки в Приднестровье европейского газа из первого транша помощи, с 1 по 10 февраля в регион поступило 26,275 млн кубометров.

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Прямая речь: "Благодарны должностным лицам ЕС за оказанное содействие, что позволило нам на этом этапе восстановить энергосистему республики. Далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии "Молдовагаза"... Венгерская поставка стала возможной благодаря российской кредитной и функциональной поддержке. Спасибо представителям Министерства энергетики РФ за помощь".

Предыстория:

  • Перед этим 10 февраля в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса.
  • Дальнейшие поставки газа в непризнанный регион будет обеспечивать венгерская MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит средства от дубайской JNX General Trading. Российские СМИ ранее писали, что де-факто речь идет о деньгах из РФ.

ПриднестровьегазРосcиявойна
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