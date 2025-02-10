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ДБР: Інструктор ТЦК за гроші допомагав тікати чоловікам та військовим, яких повернули із СЗЧ

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 лютого 2025, 17:02
ДБР: Інструктор ТЦК за гроші допомагав тікати чоловікам та військовим, яких повернули із СЗЧ
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після самовільного залишення частини – з батальйону резерву.

Джерело: ДБР, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, фігурант потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги  становила 3-4 тисячі доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

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фото дбр

Також за 4-5  тис. доларів США він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву. Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Підозрюваний запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.

За такою схемою місце несення служби, за даними слідства, залишили щонайменше 5 військовослужбовців.

ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.

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Фігуранту  повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Наразі суд заарештував його.

Розслідування триває, встановлюється причетність до протиправної діяльності керівництва Мукачівського РТЦК та СП.

Як звітує ДБР, правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків, під час яких було вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад 36 тис. доларів США, 5 золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тис. грн.

 
фото прокуратури
 
фото дбр

ТЦКкорупціяДБР
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