ГБР: Инструктор ТЦК за деньги помогал бежать мужчинам и военным, которых вернули из СОЧ

Работники Государственного бюро расследований задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после самовольного оставления части - из батальона резерва.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, фигурант тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тысячи долларов США, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных.

Реклама:

фото гбр

Также за 4-5 тыс. долларов США он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СОЧ, снова бежать из батальона резерва. Во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу. Подозреваемый уверял их, что покажет путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, где беглецов будет ждать его знакомый. Фигурант обещал, что последний собственным автомобилем доставит их в безопасные локации.

По такой схеме место несения службы, по данным следствия, оставили по меньшей мере 5 военнослужащих.

ГБР задержало инструктора во время передачи 10 тысяч долларов США за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

РЕКЛАМА:

Фигуранту сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. На данный момент суд арестовал его.

Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности руководства Мукачевского РТЦК и СП.

Как отчитывается ГБР, правоохранители провели 10 санкционированных обысков, во время которых были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более 36 тыс. долларов США, 5 золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается в почти 700 тыс. грн.

фото прокуратуры