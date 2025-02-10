Вівторок буде морозним, але сухим
Понеділок, 10 лютого 2025, 17:35
У вівторок 11 лютого в Україні очікується хмарна морозна погода з проясненнями.
Джерело: повідомлення Українського гідрометеорологічного центру
Деталі: Опадів не очікується, на дорогах північного сходу країни місцями ожеледиця.
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Температура вночі складатиме 7-12°, в Карпатах 10-15° морозу.
Вдень – 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла.
Передісторія:
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