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Вівторок буде морозним, але сухим

Олександр ШумілінПонеділок, 10 лютого 2025, 17:35
Вівторок буде морозним, але сухим
Фото ілюстративне

У вівторок 11 лютого в Україні очікується хмарна морозна погода з проясненнями.

Джерело: повідомлення Українського гідрометеорологічного центру

Деталі: Опадів не очікується, на дорогах північного сходу країни місцями ожеледиця.

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Температура вночі складатиме 7-12°, в Карпатах 10-15° морозу.

Вдень – 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла.

 

Передісторія:

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  • Новий 2025 рік розпочався з рекордів – глобальна середня температура в січні стала найвищою за всю історію спостережень. Аномальна температура тримається, попри очікування кліматологів щодо її зменшення.

погода
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