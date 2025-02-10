Вторник будет морозным, но сухим

Во вторник 11 февраля в Украине ожидается облачная морозная погода с прояснениями.

Источник: сообщение Украинского гидрометеорологического центра

Детали: Осадков не ожидается, на дорогах северо-востока страны местами гололедица.

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Температура ночью составит 7-12°, в Карпатах 10-15° мороза.

Днем - 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

Предыстория:

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