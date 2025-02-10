Пара з Німеччини отримала довічний строк за вбивство українок, щоб викрасти немовля

Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок було засуджено до довічного ув'язнення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA

Деталі: Минулого місяця, в перший день судового процесу, пара зізналася у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері з метою викрадення п'ятитижневої дитини молодшої жінки.

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Обвинувачені розповіли суду, що після кількох викиднів і невдалого лікування від безпліддя вони задумали викрасти новонароджену дівчинку і видати її за свою доньку.

За даними прокуратури, у подружжя загалом четверо дітей, у тому числі один спільний син. 45-річна жінка та її 43-річний чоловік – з міста Зандгаузен, що неподалік Гайдельберга.

"Я шкодую про все, що зробив", – сказав чоловік у заяві, зачитаній адвокатами. А його дружина додала: "Я зробила велику помилку".

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Прокуратура висунула звинувачення у вбивстві та викраденні дитини.

За словами прокурорів, подружжя навмисно обрало своєю мішенню біженців з України, приєднавшись до групи в Telegram, щоб запропонувати допомогу з перекладом.

Молодша українка жила з матір'ю і дитиною в гуртожитку для біженців у південно-західному німецькому місті Віслох, коли вона познайомилася з цією парою.

6 березня 2024 року вони нібито дали двом українським біженкам заспокійливе в ресторані, після чого чоловік убив їх тупим предметом у двох різних місцях. Вони втопили тіло бабусі в озері, а тіло матері підпалили перед тим, як поїхати додому з дитиною.

Тіло 27-річної жінки було знайдено перехожим на березі Рейну наступного дня, а 13 березня поліція заарештувала подружжя і знайшла дитину. Немовля повернули в Україну, дитина перебуває під опікою своєї тітки.