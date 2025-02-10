Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Пара з Німеччини отримала довічний строк за вбивство українок, щоб викрасти немовля

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 10 лютого 2025, 17:49

Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок було засуджено до довічного ув'язнення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA

Деталі: Минулого місяця, в перший день судового процесу, пара зізналася у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері з метою викрадення п'ятитижневої дитини молодшої жінки.

Реклама:

Обвинувачені розповіли суду, що після кількох викиднів і невдалого лікування від безпліддя вони задумали викрасти новонароджену дівчинку і видати її за свою доньку.

За даними прокуратури, у подружжя загалом четверо дітей, у тому числі один спільний син. 45-річна жінка та її 43-річний чоловік – з міста Зандгаузен, що неподалік Гайдельберга.

"Я шкодую про все, що зробив", – сказав чоловік у заяві, зачитаній адвокатами. А його дружина додала: "Я зробила велику помилку".

РЕКЛАМА:

Прокуратура висунула звинувачення у вбивстві та викраденні дитини.

За словами прокурорів, подружжя навмисно обрало своєю мішенню біженців з України, приєднавшись до групи в Telegram, щоб запропонувати допомогу з перекладом.

Молодша українка жила з матір'ю і дитиною в гуртожитку для біженців у південно-західному німецькому місті Віслох, коли вона познайомилася з цією парою.

6 березня 2024 року вони нібито дали двом українським біженкам заспокійливе в ресторані, після чого чоловік убив їх тупим предметом у двох різних місцях. Вони втопили тіло бабусі в озері, а тіло матері підпалили перед тим, як поїхати додому з дитиною.

Тіло 27-річної жінки було знайдено перехожим на березі Рейну наступного дня, а 13 березня поліція заарештувала подружжя і знайшла дитину. Немовля повернули в Україну, дитина перебуває під опікою своєї тітки.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ЄС рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан
Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США 11 лютого
доповненоСправа про земельну аферу в Києві: Комарницький намагається втекти з України
Усі новини...
Останні новини
17:51
Після зазіхань Трампа на Гренландію у Данії збирають гроші на "купівлю" Каліфорнії
17:49
Пара з Німеччини отримала довічний строк за вбивство українок, щоб викрасти немовля
17:35
Вівторок буде морозним, але сухим
17:34
Річна інфляція в Україні наближається до 13%: що здорожчало найбільше
17:02
фотоДБР: Інструктор ТЦК за гроші допомагав тікати чоловікам та військовим, яких повернули із СЗЧ
17:00
BYD кидає виклик Tesla: оснастить бюджетні авто технологією розумного водіння
16:56
фотоРосійський удар по Донеччині: кількість поранених зросла до 17
16:55
Бутафор або пастижер: Держслужба зайнятості оприлюднила перелік рідкісних професій
16:53
В ЄС рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан
16:48
Нацспілка архітекторів закликала провести конкурс на проєкт військового меморіального кладовища
Усі новини...
Реклама:
Реклама: