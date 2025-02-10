Пара из Германии получила пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить младенца

Немецкие супруги, которые признались в убийстве украинской беженки и ее матери в прошлом году с целью похищения новорожденного ребенка, в понедельник были приговорены к пожизненному заключению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA

Детали: В начале судебного процесса оба обвиняемых признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Они выразили раскаяние в том, что произошло.

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Согласно обвинительному заключению, женщина и ее муж в марте прошлого года убили 27-летнюю женщину и ее 51-летнюю мать, чтобы выдать пятинедельного ребенка младшей женщины за своего собственного.

По данным прокуратуры, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Сандхаузена вблизи Гейдельберга уже давно вынашивали желание иметь общую дочь. Их гражданство не раскрывают, однако в более давних сообщениях были упоминания, что подозреваемые – россиянка и немец.

Жена специально искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram, чтобы поддержать их, сообщили в прокуратуре.

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Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Младенец, которому около одиннадцати месяцев, сейчас живет со своей тетей в Украине. Женщина выступает в деле в качестве соистца. Всего на судебное разбирательство запланировано девять дней слушаний. Приговор может быть объявлен 21 февраля.

Напомним, тело украинки нашли на берегу Рейна через несколько дней после того, как семья исчезла из приюта для беженцев, где они проживали, а впоследствии обнаружили тело матери. Новорожденную девочку нашли невредимой.

В июне вызвало резонанс убийство 9-летней украинки Валерии в Дебельне.