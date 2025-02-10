Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пара из Германии получила пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить младенца

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПонедельник, 10 февраля 2025, 17:49
Пара из Германии получила пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить младенца
Фото: Getty Images

Немецкие супруги, которые признались в убийстве украинской беженки и ее матери в прошлом году с целью похищения новорожденного ребенка, в понедельник были приговорены к пожизненному заключению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA

Детали: В начале судебного процесса оба обвиняемых признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Они выразили раскаяние в том, что произошло.

Реклама:

Согласно обвинительному заключению, женщина и ее муж в марте прошлого года убили 27-летнюю женщину и ее 51-летнюю мать, чтобы выдать пятинедельного ребенка младшей женщины за своего собственного.

По данным прокуратуры, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Сандхаузена вблизи Гейдельберга уже давно вынашивали желание иметь общую дочь. Их гражданство не раскрывают, однако в более давних сообщениях были упоминания, что подозреваемые – россиянка и немец.

Жена специально искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram, чтобы поддержать их, сообщили в прокуратуре.

РЕКЛАМА:

Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Младенец, которому около одиннадцати месяцев, сейчас живет со своей тетей в Украине. Женщина выступает в деле в качестве соистца. Всего на судебное разбирательство запланировано девять дней слушаний. Приговор может быть объявлен 21 февраля.

Напомним, тело украинки нашли на берегу Рейна через несколько дней после того, как семья исчезла из приюта для беженцев, где они проживали, а впоследствии обнаружили тело матери. Новорожденную девочку нашли невредимой.

В июне вызвало резонанс убийство 9-летней украинки Валерии в Дебельне.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоССО метко отработали по врагу: минус техника и 14 оккупантов
Пара из Германии получила пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить младенца
В ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение
Подозреваемый в убийстве украинских военных в Германии россиянин признал свою вину
Уполномоченный: Стало вдвое меньше каналов, показывающих телемарафон новостей
фотоПарк "боевых птичек" пополнится новинками: МОУ презентует дрон Baton
Все новости...
Последние новости
19:22
Аптечные сети готовы уменьшить стоимость лекарств - профильная ассоциация
19:19
Фицо написал Маску письмо, чтобы поблагодарить за ликвидацию USAID
19:08
фотоОперация "Чистый город" в Киеве: во время обысков следствие нашло миллионы долларов
19:03
Цена золота впервые взлетела выше $2 900 на фоне угроз Трампа
19:03
На Буковине от осложнений кори умер 10-летний ребенок: у него не было прививки
18:58
CNN: Спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля
18:43
OpenAI заканчивает разработку собственного чипа для искусственного интеллекта
18:35
видеоССО метко отработали по врагу: минус техника и 14 оккупантов
18:34
Премьер Франции пережил еще один вотум недоверия
18:32
фотоТысяча архивных дел пострадала из-за российского удара по Днепропетровщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: