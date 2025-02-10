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Після зазіхань Трампа на Гренландію у Данії збирають гроші на "купівлю" Каліфорнії

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Понеділок, 10 лютого 2025, 17:51
Після зазіхань Трампа на Гренландію у Данії збирають гроші на купівлю Каліфорнії
трамп. фото - getty images

Данський активіст Ксав'є Дютуа запустив онлайн-кампанію зі збору коштів на "купівлю" американського штату Каліфорнія на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Автор кампанії про "купівлю" Каліфорнії вважає, що цей крок дозволить Данії отримати "те, чого не вистачає" – "більше сонця, пальм і роликових ковзанів".

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Серед інших переваг, перелічених на сайті кампанії, згадуються наявність у Каліфорнії Кремнієвої долини, можливість робити більше "тостів з авокадо" (на штат припадає 90% вирощених у США авокадо) і "Діснейленд".

"Будьмо чесними: Трамп не найбільший шанувальник Каліфорнії. Він назвав її "найбільш зруйнованим штатом у США" і роками ворогував з її очільниками. Ми майже впевнені, що він був би готовий розлучитися з нею за правильну ціну", – ідеться на сайті.

Дютуа пропонує зібрати на "купівлю" Каліфорнії 1 трильйон доларів "плюс-мінус кілька мільярдів" і данську випічку, а для переговорів із Трампом відрядити керівництво "Лего".

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У коментарі Politico активіст пояснив такий вибір тим, що "спілкування з дітьми, які влаштовують істерики через зниклі цеглинки, зробило їх експертами в переговорах".

На момент написання новини до кампанії долучились понад 198 тисяч людей.

В останні тижні президент США Дональд Трамп говорив, що не виключає застосування військової сили для захоплення контролю над Гренландією, називаючи це життєво важливим для національної безпеки США. 

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що плани Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на це раніше заявила, що Гренландія "не продається".

ДаніяТрампгрошіСША
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