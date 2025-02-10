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После посягательств Трампа на Гренландию в Дании собирают деньги на "покупку" Калифорнии

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПонедельник, 10 февраля 2025, 17:51
После посягательств Трампа на Гренландию в Дании собирают деньги на покупку Калифорнии
трамп. фото - getty images

Датский активист Ксавье Дютуа запустил онлайн-кампанию по сбору средств на "покупку" американского штата Калифорния на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Автор кампании о "покупке" Калифорнии считает, что этот шаг позволит Дании получить "то, чего не хватает" – "больше солнца, пальм и роликовых коньков".

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Среди других преимуществ, перечисленных на сайте кампании, упоминаются наличие в Калифорнии Кремниевой долины, возможность делать больше "тостов с авокадо" (на штат приходится 90% выращенных в США авокадо) и "Диснейленд".

"Давайте будем честны: Трамп не самый большой поклонник Калифорнии. Он назвал ее "самым разрушенным штатом в США" и годами враждовал с ее руководителями. Мы почти уверены, что он был бы готов расстаться с ней за правильную цену", – говорится на сайте.

Дютуа предлагает собрать на "покупку" Калифорнии 1 триллион долларов "плюс-минус несколько миллиардов" и датское печенье, а для переговоров с Трампом отправить руководство "Лего".

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В комментарии Politico активист объяснил такой выбор тем, что "общение с детьми, которые устраивают истерики из-за пропавших кирпичиков, сделало их экспертами в переговорах".

На момент написания новости к кампании присоединились более 198 тысяч человек.

В последние недели президент США Дональд Трамп говорил, что не исключает применения военной силы для захвата контроля над Гренландией, называя это жизненно важным для национальной безопасности США.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что планы Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен на это ранее заявила, что Гренландия "не продается".

ДанияТрампденьгиСША
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