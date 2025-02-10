Фіцо написав Маску листа, щоб подякувати за ліквідацію USAID

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що написав листа американському мільярдеру Ілону Маску з проханням розповісти, як витрачались кошти USAID у його країні.

Джерело: Фіцо опублікував у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Словацький премʼєр називає Маска "паном міністром" (хоча насправді він не обіймає такої посади) і вітає з "оголошеною ліквідацією USAID".

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Далі Фіцо просить допомоги американського мільярдера в тому, щоб "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".

"Вважаю за доцільне звернутися до Вас з проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, які працювали та працюють на території Словацької Республіки", – зазначив він.

Фіцо також запропонував Маску зустрітись особисто і "обговорити інші проєкти, які були б взаємовигідними для словацько-американських відносин".

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Адміністрація нового президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID – яке Дональд Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Відповідає за це Ілон Маск як керівник новоствореного департаменту з питань ефективності держапарату (DOGE).

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.