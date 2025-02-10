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Фицо написал Маску письмо, чтобы поблагодарить за ликвидацию USAID

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 10 февраля 2025, 19:19
Фицо написал Маску письмо, чтобы поблагодарить за ликвидацию USAID
Роберт Фицо. Фото - Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что написал письмо американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой рассказать, как тратились средства USAID в его стране.

Источник: письмо Фицо опубликовал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Словацкий премьер называет Маска "господином министром" (хотя на самом деле он не занимает такой должности) и поздравляет с "объявленной ликвидацией USAID".

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Далее Фицо просит помощи американского миллиардера в том, чтобы "отделить полезные и выгодные проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словацкой Республики".

"Считаю целесообразным обратиться к Вам с просьбой предоставить имеющуюся информацию о субсидиях и грантах, предоставленных неправительственным организациям, средствам массовой информации и отдельным журналистам, которые работали и работают на территории Словацкой Республики", – отметил он.

Фицо также предложил Маску встретиться лично и "обсудить другие проекты, которые были бы взаимовыгодными для словацко-американских отношений".

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Администрация нового президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Дональд Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

Отвечает за это Илон Маск как руководитель новосозданного департамента по вопросам эффективности госаппарата (DOGE).

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

ФицоМаск
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