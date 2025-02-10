Шольц: Німеччина готова до відповідних заходів, якщо Трамп запровадить мита

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що Берлін готовий відповісти на можливі торговельні обмеження, які може запровадити адміністрація Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Слова Шольца пролунали після того, як Трамп сказав, що планує запровадити 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів.

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На передвиборчому заході на півночі Німеччини Шольц зазначив, що будь-які нові тарифи з боку Трампа будуть зустрінуті заходами у відповідь.

"Наразі, враховуючи, що нічого ще не є офіційним, ми можемо говорити лише з великою обережністю, але з великою ясністю: той, хто вводить тарифи, повинен очікувати тарифів у відповідь", – сказав Шольц журналістам.

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