Шольц: Германия готова к ответным мерам, если Трамп введет пошлины

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что Берлин готов ответить на возможные торговые ограничения, которые может ввести администрация Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Слова Шольца прозвучали после того, как Трамп сказал, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.

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На предвыборном мероприятии на севере Германии Шольц отметил, что любые новые тарифы со стороны Трампа будут встречены ответными мерами.

"Сейчас, учитывая, что ничего еще не является официальным, мы можем говорить только с большой осторожностью, но с большой ясностью: тот, кто вводит тарифы, должен ожидать ответных тарифов", – сказал Шольц журналистам.

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