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Шольц: Германия готова к ответным мерам, если Трамп введет пошлины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 10 февраля 2025, 21:26
Шольц: Германия готова к ответным мерам, если Трамп введет пошлины
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что Берлин готов ответить на возможные торговые ограничения, которые может ввести администрация Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Слова Шольца прозвучали после того, как Трамп сказал, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.

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На предвыборном мероприятии на севере Германии Шольц отметил, что любые новые тарифы со стороны Трампа будут встречены ответными мерами.

"Сейчас, учитывая, что ничего еще не является официальным, мы можем говорить только с большой осторожностью, но с большой ясностью: тот, кто вводит тарифы, должен ожидать ответных тарифов", – сказал Шольц журналистам.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.

ШольцТрамп
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