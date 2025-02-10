Шольц: Германия готова к ответным мерам, если Трамп введет пошлины
Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что Берлин готов ответить на возможные торговые ограничения, которые может ввести администрация Трампа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Слова Шольца прозвучали после того, как Трамп сказал, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.
На предвыборном мероприятии на севере Германии Шольц отметил, что любые новые тарифы со стороны Трампа будут встречены ответными мерами.
"Сейчас, учитывая, что ничего еще не является официальным, мы можем говорить только с большой осторожностью, но с большой ясностью: тот, кто вводит тарифы, должен ожидать ответных тарифов", – сказал Шольц журналистам.
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