Французькі ультраліві подали вже четвертий вотум недовіри уряду

Ультраліва партія "Нескорена Франція" подала четвертий вотум недовіри уряду Франсуа Байру через використання ним конституційної спецпроцедури для ухвалення бюджету.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Французькі ультраліві заявили, що новий вотум недовіри уряду Байру буде розглянутий у середу, 12 лютого.

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"Ніякого силового перевороту проти загального виборчого права або проти Національних зборів, ми висуваємо новий вотум недовіри!" – заявила глава фракції "Нескореної Франції" Матильда Пано.

Цей вотум недовіри слідує за четвертим застосуванням статті 49.3 Конституції Франції, яка дозволяє уряду ухвалювати рішення в обхід нижньої палати парламенту.

Цього разу процедура стосувалась розділу витрат законопроєкту про фінансування соціального забезпечення. Це останній бюджетний закон на 2025 рік, який залишилось ухвалити.

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Очікується, що цей вотум недовіри – як і три попередні – будуть провалені, бо не мають підтримки ані соціалістів, ані ультраправого "Національного обʼєднання".

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Попередник Байру на посаді Мішель Барньє, який теж застосував спецпроцедуру для ухвалення бюджету, не зміг пережити вотуму недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.