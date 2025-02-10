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Французские ультралевые подали уже четвертый вотум недоверия правительству

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 10 февраля 2025, 21:42
Французские ультралевые подали уже четвертый вотум недоверия правительству
Иллюстративное фото: Getty Images

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" подала четвертый вотум недоверия правительству Франсуа Байру из-за использования им конституционной спецпроцедуры для принятия бюджета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Французские ультралевые заявили, что новый вотум недоверия правительству Байру будет рассмотрен в среду, 12 февраля.

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"Никакого силового переворота против всеобщего избирательного права или против Национального собрания, мы выдвигаем новый вотум недоверия!" – заявила глава фракции „Непокоренной Франции" Матильда Пано.

Этот вотум недоверия следует за четвертым применением статьи 49.3 Конституции Франции, которая позволяет правительству принимать решения в обход нижней палаты парламента.

На этот раз процедура касалась раздела расходов законопроекта о финансировании социального обеспечения. Это последний бюджетный закон на 2025 год, который осталось принять.

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Ожидается, что этот вотум недоверия – как и три предыдущих – будут провалены, потому что не имеют поддержки ни социалистов, ни ультраправого "Национального объединения".

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Предшественник Байру на посту Мишель Барнье, который тоже применил спецпроцедуру для принятия бюджета, не смог пережить вотума недоверия и ушел в отставку, проработав рекордно короткий срок на посту премьер-министра Франции.

Франция
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Французские ультралевые подали уже четвертый вотум недоверия правительству
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