Росіяни запустили крилаті ракети: оголошено масштабну повітряну тривогу
Вівторок, 11 лютого 2025, 00:03
Російські загарбники в ніч на 11 лютого запустили крилаті ракети в сторону України з акваторії Чорного моря, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація
Дослівно ПС: "Ймовірно відбулись пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!"
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Дослівно КМВА: "У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування крилатих ракет".
Деталі: Згодом у ПС повідомили про крилаті ракети на Миколаївщині, курсом на північний захід.
Оновлено о 00:06. Повітряні сили повідомили про ракету на півдні Кіровоградщини, курс – північно-західний / північно-східний.
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Оновлено о 00:13. Військові повідомили про швидкісну ціль на півдні Сумщини, напрямок – на північ Полтавщини.