Россияне запускали крылатые ракеты: объявляли масштабную воздушную тревогу

Российские захватчики в ночь на 11 февраля запускали крылатые ракеты в сторону Украины из акватории Черного моря, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская городская военная администрация

Дословно ВС: "Вероятно состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!"

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Дословно КГВА: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатых ракет".

Детали: Впоследствии в ВС сообщили о крылатых ракетах на Николаевщине, курсом на северо-запад.

Обновлено в 00:06. Воздушные силы сообщили о ракете на юге Кировоградщины, курс – северо-западный / северо-восточный.

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Карта: alerts.in.ua

Обновлено в 00:51. Объявлен отбой ракетной опасности в Киевской, Житомирской и Винницкой областях, в остальных областях, где была объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения врагом ударных БпЛА.