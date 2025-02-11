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Россияне запускали крылатые ракеты: объявляли масштабную воздушную тревогу

Иван ДьяконовВторник, 11 февраля 2025, 00:52
Россияне запускали крылатые ракеты: объявляли масштабную воздушную тревогу
Фото: Getty Images

Российские захватчики в ночь на 11 февраля запускали крылатые ракеты в сторону Украины из акватории Черного моря, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУКиевская городская военная администрация

Дословно ВС: "Вероятно состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!"

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Дословно КГВА: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения крылатых ракет".

Детали: Впоследствии в ВС сообщили о крылатых ракетах на Николаевщине, курсом на северо-запад.

Обновлено в 00:06. Воздушные силы сообщили о ракете на юге Кировоградщины, курс – северо-западный / северо-восточный.

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Карта: alerts.in.ua

Обновлено в 00:51. Объявлен отбой ракетной опасности в Киевской, Житомирской и Винницкой областях, в остальных областях, где была объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения врагом ударных БпЛА.

воздушная тревогаракетный удар
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