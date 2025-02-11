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Росія відправляє офіцерів до КНДР для обміну військовим досвідом під виглядом лікування – ISW

Іван Д'яконовВівторок, 11 лютого 2025, 03:35
Росія відправляє офіцерів до КНДР для обміну військовим досвідом під виглядом лікування – ISW
скриншот: MSNBC

Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.

Джерело: ISW 

Деталі: Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що Росія вже відправила сотні поранених солдатів до Північної Кореї для лікування та реабілітації. 

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Проте експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що серед направлених військових є офіцери з бойовим досвідом, здобутим під час війни в Україні.

Експерти попереджають, що їхня присутність у Північній Кореї може бути використана не лише для відновлення здоров’я, а й для підготовки та навчання північнокорейських військових під виглядом медичної допомоги. 

Це дозволяє Кремлю передавати Пхеньяну сучасний бойовий досвід, особливо з огляду на потреби КНДР в удосконаленні своїх тактичних навичок, стверджують в ISW.

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Повідомляється, що Північна Корея відмовилася від фінансової компенсації з боку Росії за лікування та утримання військових, що може свідчити про стратегічну домовленість між двома країнами щодо військового обміну.

Ключові висновки ISW за 10 лютого:

  • Міністр оборони України Рустем Умеров 10 лютого оголосив про початок реалізації проєкту "Лінія безпілотників", який є частиною зусиль України з інтеграції безпілотних і наземних операцій. 
  • Зусилля України щодо інтеграції операцій із використанням безпілотників із наземними операціями суттєво відрізняються від російських спроб централізації підрозділів безпілотників.
  • Українські війська продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах у Росії в рамках триваючої кампанії з ударів по російських оборонних підприємствах і нафтопереробних комплексах.
  • Повідомляється, що російська влада санкціонувала систематичні катування українських військовополонених, які утримуються в російських в’язницях, ще в березні 2022 року.
  • Кремль може створювати інформаційні приводи для обґрунтування збільшення кількості громадян Північної Кореї, які приїжджають до Росії, щоб приєднатися до російських трудових мігрантів або до російської армії.
  • Російський чиновник заявив, що Росія відправляє досвідчених російських військовослужбовців до Північної Кореї на лікування.
  • Проросійська молдовська самопроголошена республіка Придністров’я відмовилася від допомоги ЄС у вирішенні газової кризи, що свідчить про збереження економічного впливу Росії на Придністров’я та про пріоритетність цього регіону для Кремля.
  • Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська. 
  • Російські війська просунулися вперед у Курській області, а також поблизу Часового Яру та Покровська.
  • Російські "воєнкори" продовжують скаржитися на системну проблему подання російськими військами неправдивих звітів російському військовому керівництву, а також на те, що високопоставлені російські офіцери здійснюють мікроменеджмент підрозділів тактичного рівня на полі бою.

ISWРосіяКНДРЗбройні сили Росії
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