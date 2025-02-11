Росія відправляє офіцерів до КНДР для обміну військовим досвідом під виглядом лікування – ISW

Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.

Джерело: ISW

Деталі: Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що Росія вже відправила сотні поранених солдатів до Північної Кореї для лікування та реабілітації.

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Проте експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що серед направлених військових є офіцери з бойовим досвідом, здобутим під час війни в Україні.

Експерти попереджають, що їхня присутність у Північній Кореї може бути використана не лише для відновлення здоров’я, а й для підготовки та навчання північнокорейських військових під виглядом медичної допомоги.

Це дозволяє Кремлю передавати Пхеньяну сучасний бойовий досвід, особливо з огляду на потреби КНДР в удосконаленні своїх тактичних навичок, стверджують в ISW.

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Повідомляється, що Північна Корея відмовилася від фінансової компенсації з боку Росії за лікування та утримання військових, що може свідчити про стратегічну домовленість між двома країнами щодо військового обміну.

Ключові висновки ISW за 10 лютого: