Росія відправляє офіцерів до КНДР для обміну військовим досвідом під виглядом лікування – ISW
Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.
Джерело: ISW
Деталі: Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що Росія вже відправила сотні поранених солдатів до Північної Кореї для лікування та реабілітації.
Проте експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що серед направлених військових є офіцери з бойовим досвідом, здобутим під час війни в Україні.
Експерти попереджають, що їхня присутність у Північній Кореї може бути використана не лише для відновлення здоров’я, а й для підготовки та навчання північнокорейських військових під виглядом медичної допомоги.
Це дозволяє Кремлю передавати Пхеньяну сучасний бойовий досвід, особливо з огляду на потреби КНДР в удосконаленні своїх тактичних навичок, стверджують в ISW.
Повідомляється, що Північна Корея відмовилася від фінансової компенсації з боку Росії за лікування та утримання військових, що може свідчити про стратегічну домовленість між двома країнами щодо військового обміну.
Ключові висновки ISW за 10 лютого:
- Міністр оборони України Рустем Умеров 10 лютого оголосив про початок реалізації проєкту "Лінія безпілотників", який є частиною зусиль України з інтеграції безпілотних і наземних операцій.
- Зусилля України щодо інтеграції операцій із використанням безпілотників із наземними операціями суттєво відрізняються від російських спроб централізації підрозділів безпілотників.
- Українські війська продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах у Росії в рамках триваючої кампанії з ударів по російських оборонних підприємствах і нафтопереробних комплексах.
- Повідомляється, що російська влада санкціонувала систематичні катування українських військовополонених, які утримуються в російських в’язницях, ще в березні 2022 року.
- Кремль може створювати інформаційні приводи для обґрунтування збільшення кількості громадян Північної Кореї, які приїжджають до Росії, щоб приєднатися до російських трудових мігрантів або до російської армії.
- Російський чиновник заявив, що Росія відправляє досвідчених російських військовослужбовців до Північної Кореї на лікування.
- Проросійська молдовська самопроголошена республіка Придністров’я відмовилася від допомоги ЄС у вирішенні газової кризи, що свідчить про збереження економічного впливу Росії на Придністров’я та про пріоритетність цього регіону для Кремля.
- Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська.
- Російські війська просунулися вперед у Курській області, а також поблизу Часового Яру та Покровська.
- Російські "воєнкори" продовжують скаржитися на системну проблему подання російськими військами неправдивих звітів російському військовому керівництву, а також на те, що високопоставлені російські офіцери здійснюють мікроменеджмент підрозділів тактичного рівня на полі бою.