Россия отправляет офицеров в КНДР для обмена военным опытом под видом лечения – ISW

Россия отправляет в Северную Корею сотни своих офицеров, официально для реабилитации, однако их пребывание может быть частью программы военной подготовки северокорейских солдат и обмена боевым опытом.

Источник: ISW

Детали: Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что Россия уже отправила сотни раненых солдат в Северную Корею для лечения и реабилитации.

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Однако эксперты Института изучения войны обращают внимание на то, что среди направленных военных есть офицеры с боевым опытом, полученным во время войны в Украине.

Эксперты предупреждают, что их присутствие в Северной Корее может быть использовано не только для восстановления здоровья, но и для подготовки и обучения северокорейских военных под видом медицинской помощи.

Это позволяет Кремлю передавать Пхеньяну современный боевой опыт, особенно учитывая потребности КНДР в совершенствовании своих тактических навыков, утверждают в ISW.

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Сообщается, что Северная Корея отказалась от финансовой компенсации со стороны России за лечение и содержание военных, что может свидетельствовать о стратегической договоренности между двумя странами по военному обмену.

Ключевые выводы ISW за 10 февраля: