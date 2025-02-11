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Россия отправляет офицеров в КНДР для обмена военным опытом под видом лечения – ISW

Иван ДьяконовВторник, 11 февраля 2025, 03:35
Россия отправляет офицеров в КНДР для обмена военным опытом под видом лечения – ISW
скриншот: MSNBC

Россия отправляет в Северную Корею сотни своих офицеров, официально для реабилитации, однако их пребывание может быть частью программы военной подготовки северокорейских солдат и обмена боевым опытом.

Источник: ISW 

Детали: Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что Россия уже отправила сотни раненых солдат в Северную Корею для лечения и реабилитации. 

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Однако эксперты Института изучения войны обращают внимание на то, что среди направленных военных есть офицеры с боевым опытом, полученным во время войны в Украине.

Эксперты предупреждают, что их присутствие в Северной Корее может быть использовано не только для восстановления здоровья, но и для подготовки и обучения северокорейских военных под видом медицинской помощи. 

Это позволяет Кремлю передавать Пхеньяну современный боевой опыт, особенно учитывая потребности КНДР в совершенствовании своих тактических навыков, утверждают в ISW.

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Сообщается, что Северная Корея отказалась от финансовой компенсации со стороны России за лечение и содержание военных, что может свидетельствовать о стратегической договоренности между двумя странами по военному обмену.

Ключевые выводы ISW за 10 февраля:

  • Министр обороны Украины Рустем Умеров 10 февраля объявил о начале реализации проекта "Линия беспилотников", который является частью усилий Украины по интеграции беспилотных и наземных операций. 
  • Усилия Украины по интеграции операций с использованием беспилотников с наземными операциями существенно отличаются от российских попыток централизации подразделений беспилотников.
  • Украинские войска продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России в рамках продолжающейся кампании по ударам по российским оборонным предприятиям и нефтеперерабатывающим комплексам.
  • Сообщается, что российские власти санкционировали систематические пытки украинских военнопленных, содержащихся в российских тюрьмах, еще в марте 2022 года.
  • Кремль может создавать информационные поводы для обоснования увеличения количества граждан Северной Кореи, которые приезжают в Россию, чтобы присоединиться к российским трудовым мигрантам или к российской армии.
  • Российский чиновник заявил, что Россия отправляет опытных российских военнослужащих в Северную Корею на лечение.
  • Пророссийская молдавская самопровозглашенная республика Приднестровье отказалась от помощи ЕС в разрешении газового кризиса, что свидетельствует о сохранении экономического влияния России на Приднестровье и о приоритетности этого региона для Кремля.
  • Украинские войска продвинулись вперед вблизи Покровска. 
  • Российские войска продвинулись вперед в Курской области, а также вблизи Часового Яра и Покровска.
  • Российские "военкоры" продолжают жаловаться на системную проблему представления российскими войсками ложных отчетов российскому военному руководству, а также на то, что высокопоставленные российские офицеры осуществляют микроменеджмент подразделений тактического уровня на поле боя.

ISWРосcияКНДРВооруженные силы России
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