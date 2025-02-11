Трамп заявив, що хоче повернути американські гроші, навіть якщо Україна "колись може стати російською"
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір повернути американські гроші, незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України.
Джерело: американська газета The New York Post
Деталі: Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.
Пряма мова президента США в інтерв’ю Fox News: "Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних (мінералів), з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (в Україні)".
Деталі: Газета акцентує, що 78-річний Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом.
Пряма мова Трампа: "Вони можуть укласти угоду. А можуть не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть колись не бути російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші в (Україні), і я кажу, я хочу їх повернути".
"Я сказав їм, що хочу отримати рідкоземельних (мінералів) на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися на це", – додав президент США.
Передісторія:
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.
- Президент України Володимир Зеленський нещодавно прокоментував, як бачить "угоду" з Трампом щодо корисних копалин.
- 10 лютого у ЗМІ потрапила інформація, що США призупинили розробку "мирного плану" для України, щоб поговорити з Європою.