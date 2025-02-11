Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп заявив, що хоче повернути американські гроші, навіть якщо Україна "колись може стати російською"

Ірина БалачукВівторок, 11 лютого 2025, 09:21
Трамп заявив, що хоче повернути американські гроші, навіть якщо Україна колись може стати російською
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір повернути американські гроші, незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України.

Джерело: американська газета The New York Post 

Деталі: Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.

Реклама:

Пряма мова президента США в інтерв’ю Fox News: "Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних (мінералів), з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (в Україні)".

Деталі: Газета акцентує, що 78-річний Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом.

Пряма мова Трампа: "Вони можуть укласти угоду. А можуть не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть колись не бути російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші в (Україні), і я кажу, я хочу їх повернути".

РЕКЛАМА:

"Я сказав їм, що хочу отримати рідкоземельних (мінералів) на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися на це", – додав президент США.

Передісторія:

СШАУкраїнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні ввели аварійні відключення світла через російську ракетну атаку  
Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росії
Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн
Фонд доньки спецпредставника Трампа надає Україні гуманітарну допомогу – WP
Генштаб: Сили оборони зупинили 40 ворожих атак на Покровському напрямку
Вибух біля ТЦК у Павлограді: підозрюваних взяли під варту без права на заставу
Усі новини...
США
Рубіо каже, що США призупинили іноземну допомогу для перегляду пріоритетів
Трамп каже, що розмовляв із китайським лідером після своєї інавгурації
Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн
Останні новини
09:39
Нафта дорожчає через ризики постачання, а мита Трампа б'ють по прибутках
09:32
Маск хоче купити OpenAI за майже 100 мільярдів доларів
09:21
Трамп заявив, що хоче повернути американські гроші, навіть якщо Україна "колись може стати російською"
08:46
Рубіо каже, що США призупинили іноземну допомогу для перегляду пріоритетів
08:36
відеоСили ДШВ показали, як проходив новий наступ на Курщині
08:29
На Курщині ЗСУ відбили 27 атак росіян, під Покровськом – майже вдвічі більше – Генштаб
08:25
текстПолітика посеред війни. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут вибори
08:09
Румунія та Нідерланди об’єднали зусилля для розслідування викрадення артефактів
07:57
ЗСУ за добу відмінусували 44 артсистеми, 31 ББМ і 1390 окупантів
07:44
колонка"Ми знову відкочуємося": TI Ukraine про результати України в Індексі сприйняття корупції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: