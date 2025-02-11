Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть американские деньги, независимо от того, чем закончится война России против Украины.

Источник: американская газета The New York Post

Детали: Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.

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Прямая речь президента США в интервью Fox News: "Они имеют чрезвычайно ценную землю с точки зрения редкоземельных (минералов), с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов (в Украине)".

Детали: Газета акцентирует, что 78-летний Трамп настаивал на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Прямая речь Трампа: "Они могут заключить соглашение. А могут не договориться. Они могут когда-то быть российскими, а могут когда-то не быть российскими. Но мы будем иметь все эти деньги в (Украине), и я говорю, я хочу их вернуть".

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"Я сказал им, что хочу получить редкоземельных (минералов) на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, по сути, согласились на это", – добавил президент США.

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