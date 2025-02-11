У Трампа хочуть підштовхнути Європу більше купувати американської зброї для України – Reuters

Агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що адміністрація американського президента Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України на тлі можливих мирних переговорів з Москвою.

Джерело: Reuters з посиланнім на двох обізнаних з цим питанням співрозмовників, пише "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили співрозмовники, цей план, якщо він буде офіційно затверджений, дасть певне заспокоєння українським лідерам, які побоюються, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні.

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Агентство зазначило, що європейські країни раніше вже купували американську зброю для України за часів адміністрації Байдена.

За інформацією співрозмовників, американські посадовці, включно з спеціальним представником Трампа щодо питань України та Росії Кіт Келлогг, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Вони стверджують – це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу.

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Водночас сам Келлог відмовився підтверджувати агентству такий план за заявив, що "США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку".

"Існує багато варіантів. Зараз все в грі", – сказав він агентству та додав, що поставки, раніше схвалені колишнім президентом Джо Байденом, все ще надходять в Україну.

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що наприкінці січня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав США продовжити постачання Україні і заявив, що Європа заплатить за це.

Він наголошував, що якщо адміністрація Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази – рахунок буде оплачений європейцями.

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