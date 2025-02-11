Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Трампа хотят подтолкнуть Европу больше покупать американского оружия для Украины – Reuters

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 11 февраля 2025, 10:55
У Трампа хотят подтолкнуть Европу больше покупать американского оружия для Украины – Reuters
Фото: Getty Images

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины на фоне возможных мирных переговоров с Москвой.

Источник: Reuters со ссылкой на двух осведомленных с этим вопросом собеседников, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отметили собеседники, этот план, если он будет официально утвержден, даст определенное успокоение украинским лидерам, которые опасаются, что Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране.

Реклама:

Агентство отметило, что европейские страны ранее уже покупали американское оружие для Украины во времена администрации Байдена.

По информации собеседников, американские чиновники, включая специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлогга, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Они утверждают – это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала.

РЕКЛАМА:

В то же время сам Келлог отказался подтверждать агентству такой план за заявил, что "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Существует много вариантов. Сейчас все в игре", – сказал он агентству и добавил, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще поступают в Украину.

В этом контексте стоит обратить внимание на то, что в конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки Украине и заявил, что Европа заплатит за это.

Он отмечал, что если администрация Трампа будет готова продолжать поставлять Украине из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.

Предыстория:

  • В начале февраля министр обороны Великобритании Джон Гили созвал 26-ю встречу в формате "Рамштайн", которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля. Это стало первым случаем, когда Соединенные Штаты не будут председательствовать на заседании.
  • Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.

СШАЕСУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Аварийные отключения электроэнергии отменены – "Укрэнерго"
Президент Еврокомиссии пообещала ответ на новые пошлины США для ЕС
В ночь на 11 февраля враг нанес комбинированный удар по Полтавщине - отчет Воздушных сил
Трамп заявил, что Украина "в принципе" согласилась предоставить США доступ к недрам на $500 млрд
РФ атаковала украинскую энергетику: повреждена инфраструктура "Нафтогаза" на Полтавщине
В Украине ввели аварийные отключения света из-за российской ракетной атаки  
Все новости...
США
Трамп заявил, что Украина "в принципе" согласилась предоставить США доступ к недрам на $500 млрд
Госсекретарь США: главной темой Мюнхенской конференции будет война в Украине
Трамп заявил, что хочет вернуть американские деньги, даже если Украина "когда-то может стать российской"
Последние новости
12:43
Редкая встреча: ученые впервые засняли глубоководную рыбу-хищника на мелководье
12:41
В январе аграрии получили 640 га разминированных земель - Минэкономики
12:31
фотоЭкс-нардеп с сыном наладили агробизнес с оккупацией и платили налоги в бюджет России
12:29
Минобороны Южной Кореи: КНДР собирается отправить в РФ дополнительные войска и оружие
12:17
футбол"Реал" едет в гости к "Манчестер Сити", "Ювентус" примет ПСВ: анонс матчей плей-офф Лиги чемпионов
12:02
Politico: Маск сломил агентство USAID, и теперь Китай готов его заменить
11:55
Аварийные отключения электроэнергии отменены – "Укрэнерго"
11:46
Президент Еврокомиссии пообещала ответ на новые пошлины США для ЕС
11:44
В Финляндии расследуют появление неизвестных дронов вблизи военного завода
11:35
В Воздушных силах назвали основную цель вражеской атаки 11 февраля
Все новости...
Реклама:
Реклама: