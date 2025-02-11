У Трампа хотят подтолкнуть Европу больше покупать американского оружия для Украины – Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины на фоне возможных мирных переговоров с Москвой.

Источник: Reuters со ссылкой на двух осведомленных с этим вопросом собеседников, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отметили собеседники, этот план, если он будет официально утвержден, даст определенное успокоение украинским лидерам, которые опасаются, что Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране.

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Агентство отметило, что европейские страны ранее уже покупали американское оружие для Украины во времена администрации Байдена.

По информации собеседников, американские чиновники, включая специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлогга, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Они утверждают – это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала.

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В то же время сам Келлог отказался подтверждать агентству такой план за заявил, что "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Существует много вариантов. Сейчас все в игре", – сказал он агентству и добавил, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще поступают в Украину.

В этом контексте стоит обратить внимание на то, что в конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки Украине и заявил, что Европа заплатит за это.

Он отмечал, что если администрация Трампа будет готова продолжать поставлять Украине из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.

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